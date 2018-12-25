Ольга Голодец: "Чемпионат мира-2018 назван лучшим в истории"

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец заявила, что чемпионат мира-2018 был признан лучшим в истории. Она также добавила, что это событие в лучшую сторону изменило отношение россиян к спорту.

- Конечно, чемпионат мира по футболу запомнился всем россиянам и, я надеюсь, многим жителям планеты, - сказала Голодец в интервью телеканалу "Россия 24". - Очень высоко оценена подготовка и проведение нашего чемпионата мира организацией ФИФА. Наш чемпионат назван лучшим в истории.

Что очень важно, чемпионат мира по футболу изменил отношение россиян к спорту как к зрелищу. После чемпионата мира наш чемпионат, российский, посетило более 2 миллионов человек, число зрителей возросло почти на 30%. Небывалая величина. Сегодня люди рассматривают посещение стадиона как хорошее мероприятие, куда можно пойти с семьей. Это зрелищно.

Напомним, чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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