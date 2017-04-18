Океания поддержала североамериканскую заявку на проведение ЧМ-2026

Заявка США, Канады и Мексики о совместном проведении чемпионата мира в 2026 году была поддержана Конфедерацией футбола Океании, сообщает Sports Illustrated. На данный момент проведение ЧМ-2026 в Северной Америке является единственным реалистичным вариантом, так как по правилам ФИФА европейские и азиатские страны не могут претендовать на проведение турнира.

На прошлой неделе было объявлено, что страны Северной Америки хотят провести мировое первенство, в котором впервые примут участие 48 сборных. Место проведения ЧМ-2026 будет объявлено в мае 2020 года.

Напомним, чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году. Тогда турнир принимали США.

Америка предложила ФИФА хет-трик: на ЧМ-2026 претендуют США, Канада и Мексика