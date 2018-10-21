19:02 | Футбол — Чемпионат мира

Очередное горячее фото Виктории Лопыревой в отпуске

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Российская телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева разместила в Твиттере откровенное фото в белом купальнике. 


Ранее она выложила не менее откровенное фото в Инстаграме.

Пользователи оценили красоту Виктории, написав следующие комментарии:

- Такая горячая красотка!

- Совершенна.

- Ты украла мое сердце.

Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась. 

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