Очередное горячее фото Виктории Лопыревой в отпуске

Российская телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева разместила в Твиттере откровенное фото в белом купальнике.



Ранее она выложила не менее откровенное фото в Инстаграме.

Пользователи оценили красоту Виктории, написав следующие комментарии:

- Такая горячая красотка!

- Совершенна.

- Ты украла мое сердце.



Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.

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