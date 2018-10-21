Очередное горячее фото Виктории Лопыревой в отпуске

Российская телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева разместила в Твиттере откровенное фото в белом купальнике.
It’s another level with your name on it 🍑👌🏾V #missV #Allthewayup pic.twitter.com/4b84WBq9SP– Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 21 октября 2018 г.
Ранее она выложила не менее откровенное фото в Инстаграме.
Пользователи оценили красоту Виктории, написав следующие комментарии:
- Такая горячая красотка!
- Совершенна.
- Ты украла мое сердце.
Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.
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