Объявлен список городов-кандидатов на право принять ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

Объединенный заявочный комитет США, Канады и Мексики объявил список из 41 города, которые будут претендовать на право принять матчи чемпионата мира 2026 года, сообщает Goal. Согласно планам заявочного комитета, матчи чемпионата мира 2026 года пройдут в 32 городах (4 – в Канаде, 3 – в Мексике и 25 – в США).

Три североамериканских страны объявили о намерении побороться за проведение мирового первенства, на котором выступят 48 команд, в апреле 2017 года.

Список городов-кандидатов на право принять ЧМ-2026

США: Атланта, Балтимор, Бостон, Шарлотт, Цинциннати, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Хьюстон, Канзас Сити, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Нэшвилл, Нью-Йорк, Орландо, Филадельфия, Финикс, Солт-Лейк-Сити, Сан-Франциско, Сиэтл, Тампа и Вашингтон.

Канада: Эдмонтон, Монреаль, Торонто и Ванкувер.

Мексика: Гвадалахара, Мехико и Монтеррей.