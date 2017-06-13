ОАЭ сыграли вничью с Таиландом в первом официальном матче под руководством Баусы

Сборная ОАЭ сыграла вничью с Таиландом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Игра стала первой официальной под руководством экс-наставника сборной Аргентины Эдгардо Баусы.
ОАЭ лишились шансов на прямой выход на ЧМ, но еще могут пробиться в стыковые матчи. Для этого им нужно выиграть у Саудовской Аравии больше чем в четыре мяча, победить Ирак и надеяться, что аравийцы уступят Японии.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
Третий раунд
Группа B
Таиланд - ОАЭ - 1:1 (0:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/