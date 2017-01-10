Никита Симонян: "Решение ФИФА об увеличении участников ЧМ необходимо уважать"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что оценить решение ФИФА об увеличении участников чемпионата мира до 48 команд можно будет лишь в 2026 году, когда изменения вступят в силу. Он отметил, что необходимо уважать выбор, сделанный ФИФА.
- Решение ФИФА необходимо уважать. На сегодня уровень футбола таков, что на крупных турнирах почти не осталось слабых команд, - сказал Симонян. - Остается лишь дождаться чемпионата мира, который пройдет по новой формуле, и тогда сможем оценить, правильно ли было расширить количество участников до 48 команд. (Сергей АСТАХОВ)
hajun
В доходности мероприятие выиграет, в зрелищности скорее всего потеряет. Но деньги правят,так что мнение зрителей не важно
14:29
sidorovv1991
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
14:23
spetrov
...А так ЧМ на начальной стадии финального соревнования и так превратился в дополнительный отборочный трунир.
13:53
spetrov
С точки зрения развития футбола в регионах м.б. и нормально. С другой стороны, в отборе ведь они все равно участвуют. На мой взгляд, самый лучший ЧМ - 1982. И было 24 команды.
13:51
RoyalHunter
когда же черт возьмёт тебя? (с)
13:43
Slim Taller
Кому уважать?! Простым любителям футбола или чиновникам,которые кормятся от ФИФА?!
13:40