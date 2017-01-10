Никита Симонян: "Решение ФИФА об увеличении участников ЧМ необходимо уважать"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что оценить решение ФИФА об увеличении участников чемпионата мира до 48 команд можно будет лишь в 2026 году, когда изменения вступят в силу. Он отметил, что необходимо уважать выбор, сделанный ФИФА.

- Решение ФИФА необходимо уважать. На сегодня уровень футбола таков, что на крупных турнирах почти не осталось слабых команд, - сказал Симонян. - Остается лишь дождаться чемпионата мира, который пройдет по новой формуле, и тогда сможем оценить, правильно ли было расширить количество участников до 48 команд. (Сергей АСТАХОВ)