13:19 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Никита Симонян: "Решение ФИФА об увеличении участников ЧМ необходимо уважать"

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что оценить решение ФИФА об увеличении участников чемпионата мира до 48 команд можно будет лишь в 2026 году, когда изменения вступят в силу. Он отметил, что необходимо уважать выбор, сделанный ФИФА.

- Решение ФИФА необходимо уважать. На сегодня уровень футбола таков, что на крупных турнирах почти не осталось слабых команд, - сказал Симонян. - Остается лишь дождаться чемпионата мира, который пройдет по новой формуле, и тогда сможем оценить, правильно ли было расширить количество участников до 48 команд. (Сергей АСТАХОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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hajun

В доходности мероприятие выиграет, в зрелищности скорее всего потеряет. Но деньги правят,так что мнение зрителей не важно

14:29

sidorovv1991

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

14:23

spetrov

...А так ЧМ на начальной стадии финального соревнования и так превратился в дополнительный отборочный трунир.

13:53

spetrov

С точки зрения развития футбола в регионах м.б. и нормально. С другой стороны, в отборе ведь они все равно участвуют. На мой взгляд, самый лучший ЧМ - 1982. И было 24 команды.

13:51

RoyalHunter

когда же черт возьмёт тебя? (с)

13:43

Slim Taller

Кому уважать?! Простым любителям футбола или чиновникам,которые кормятся от ФИФА?!

13:40

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