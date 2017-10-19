Никита Симонян: "На ЧМ-1958 в сборной мы забывали о том, какие клубы представляем"

Бывший нападающий сборной СССР, первый вице-президент РФС Никита Симонян, вспоминая первый для национальной команды чемпионат мира, отметил, что турнир в Швеции подарил ему незабываемые эмоции. Также экс-форвард отметил, что именно в матче с советскими футболистами состоялся дебют Пеле на мировом первенстве.

Напомним, на чемпионате мира 1958 года сборная СССР заняла второе место в группе с Англией (2:2), Австрией (2:0) и Бразилией (0:2). В 1/4 финала команда потерпела поражение от хозяев турнира - сборной Швеции (0:2). Симонян стал автором первого гола советской команды в истории мировых первенств.

- Чемпионат мира - высшее проявление футбольного мастерства. Турнир, к участию в котором стремится каждый игрок, - приводит официальный сайт ФИФА слова Симоняна. - В 1958 году обстановка в сборной была здоровой. Несмотря на то, что в составе были динамовцы, армейцы, спартаковцы и торпедовцы, проблем не было. Мы были единым целым. Все забывали, за какой клуб они выступают. Была одна цель - оставаться едиными и добиться высоких результатов.

Первый гол сборной СССР на чемпионатах мира? Это результат командных усилий. Конечно, всегда приятно забивать самому. Тогда я забил (в ворота Англии. - Прим. "СЭ"), потому что партнеры создали для меня момент.

Играть против Бразилии было невероятно. Как показала история, в матче с нами дебютировал Пеле. На мой взгляд, лучший игрок в истории чемпионатов мира. Но тогда он только начинал играть за сборную. Помню, как говорил после матча с Сергеем Сальниковым. Он подошел ко мне в раздевалке и сказал: "Знаешь, несмотря на поражение, этот матч осчастливил меня". Было здорово наблюдать за игрой, которую показывала Бразилия.

Поражение в четвертьфинале от Швеции? Они были хозяевами чемпионата мира, на их стороне были болельщики, они показывали отличную игру. Что сказать, футбол есть футбол. Участие в том чемпионате мира останется со мной на всю жизнь. Никто не отнимет того факта, что я играл на этом турнире. Это был невероятный опыт, который подарил мне незабываемые эмоции.