Непомнящий не видит проблемы в проведении чемпионата мира в нескольких странах

Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что при проведении чемпионата мира в нескольких странах не должно возникнуть проблем. Сегодня президент ФИФА Джанни Инфантино допустил, что ЧМ-2026 может пройти в трех или четырех странах. Ранее Совет ФИФА одобрил расширение финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд.

- Когда объявили о расширении числа участников чемпионата мира, я сразу подумал, что одной стране будет очень сложно организовать такое, - цитирует ТАСС Непомнящего. - С организацией проблем не будет. Если это Европа, не вижу проблемы, если, к примеру, Южная Америка, тоже не должно возникнуть проблем с поиском стран с одинаковыми погодными условиями. Я в принципе против увеличения числа команд, но если уж так угодно бизнесу и политической составляющей, то ради бога.