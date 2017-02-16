18:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Непомнящий не видит проблемы в проведении чемпионата мира в нескольких странах

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что при проведении чемпионата мира в нескольких странах не должно возникнуть проблем. Сегодня президент ФИФА Джанни Инфантино допустил, что ЧМ-2026 может пройти в трех или четырех странах. Ранее Совет ФИФА одобрил расширение финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд.

- Когда объявили о расширении числа участников чемпионата мира, я сразу подумал, что одной стране будет очень сложно организовать такое, - цитирует ТАСС Непомнящего. - С организацией проблем не будет. Если это Европа, не вижу проблемы, если, к примеру, Южная Америка, тоже не должно возникнуть проблем с поиском стран с одинаковыми погодными условиями. Я в принципе против увеличения числа команд, но если уж так угодно бизнесу и политической составляющей, то ради бога.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4029304

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