На "Мордовия-Арене" прошили газон и благоустроили территорию

Заместитель председателя правительства Мордовии Алексей Меркушкин рассказал, что на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске завершена прошивка газона и работы по благоустройству прилегающей территории. Тестовый матч на стадионе пройдет 21 апреля, в рамках ПФЛ встретятся "Мордовия" и "Зенит-Ижевск".

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– Работы по прошивке газона завершены на 100 процентов. Также полностью завершены работы по благоустройству стадиона, – цитирует ТАСС Меркушкина. – Если говорить о временной инфраструктуре, то строительство временных конструкций закончено, идут монтажные работы и установка оборудования.

Напомним, что на стадионе "Мордовия-Арена" пройдут четыре матча чемпионата мира. 16 июня здесь сойдутся Перу и Дания, 19 июня сыграют Колумбия и Япония, 25 июня пожалуют сборные Ирана и Португалии, а 28 июня – команды Панамы и Туниса.

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