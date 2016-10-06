На калининградском стадионе, который примет матчи ЧМ-2018, завершился первый этап строительства

В Калининграде завершилось строительство первой секции кровли стадиона, который примет матчи чемпионата мира-2018. По информации, размещенной в твиттере Sport Engineering, также завершен монтаж внутренней и внешней консолей.

Напомним, что чемпионат мира в 2018 году пройдет в 11 городах России. В Калининграде должны быть сыграны 4 матча группового этапа Кубка мира-2018.