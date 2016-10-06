16:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

На калининградском стадионе, который примет матчи ЧМ-2018, завершился первый этап строительства

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В Калининграде завершилось строительство первой секции кровли стадиона, который примет матчи чемпионата мира-2018. По информации, размещенной в твиттере Sport Engineering, также завершен монтаж внутренней и внешней консолей.

Напомним, что чемпионат мира в 2018 году пройдет в 11 городах России. В Калининграде должны быть сыграны 4 матча группового этапа Кубка мира-2018. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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А380726

завершение первого этапа в строительстве, это заливка фундамента. Ничего не понимая в строительстве, лучше б уж не писали об этом, бездари. Впрочем, ваши познания в мире спорта недалеко ушли от строительства, мне вас жаль во главе в Максимовым, ибо рыба гниет с головы

18:28

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