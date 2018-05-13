На чемпионате мира-2022 организуют фан-зоны двух типов: с алкоголем и без

Официальный представитель оргкомитета чемпионата мира-2022 в Катаре Халид Аль-Нама заявил, что на турнире будут организованы фан-зоны двух типов: для употребляющих и не употребляющих алкоголь болельщиков.

– Фан-зоны будут разделены на два типа: одна часть будет для непьющих людей, на территории второй можно будет употреблять алкоголь, – цитирует "Р-Спорт" Аль-Наму. – Мы уважаем традиции других и хотим, чтобы наши традиции также уважали, поэтому и пошли на такой шаг.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.