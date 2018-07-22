22:52 22 июля | Футбол — Чемпионат мира

"Мы ошибочно обвинили легенду". Daily Mail заплатит Роберто Карлосу вместо Зеппельта

РОБЕРТО КАРЛОС. Фото AFP
РОБЕРТО КАРЛОС. Фото AFP

Британская газета Daily Mail заплатит бывшему защитнику сборной Бразилии Роберто Карлосу за ущерб, который он понес в результате обвинений в употреблении запрещенных препаратов.

СМИ обвинило экс-игрока пятикратных чемпионов мира в нарушении антидопинговых правил на основании документального фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, показанного 10 июня 2017 года. 

"Мы ошибочно обвинили легенду футбола в использовании запрещенных препаратов для улучшения результатов, в том числе тогда, когда сборная Бразилии стала чемпионом мира в 2002 году. Мы признаем, что то утверждение не соответствовало действительности. Мы приносим извинения Карлосу за клевету и выплатим ему компенсацию за моральный ущерб", - говорится в заявлении Daily Mail.

Напомним, в июне 2017 ARD показывал фильм, в котором Зеппельт вместе с коллегами проводит расследование и пытается выявить случаи применения допинга в бразильском футболе. Зеппельт нашел в Бразилии врача Жулио Алвеса, который якобы давал запрещенные препараты Карлосу.

Роберто Карлос: "Категорически отвергаю безответственные обвинения ARD"

К комментариям
0
Материалы других СМИ