"Мы ошибочно обвинили легенду". Daily Mail заплатит Роберто Карлосу вместо Зеппельта

Британская газета Daily Mail заплатит бывшему защитнику сборной Бразилии Роберто Карлосу за ущерб, который он понес в результате обвинений в употреблении запрещенных препаратов.

СМИ обвинило экс-игрока пятикратных чемпионов мира в нарушении антидопинговых правил на основании документального фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, показанного 10 июня 2017 года.

"Мы ошибочно обвинили легенду футбола в использовании запрещенных препаратов для улучшения результатов, в том числе тогда, когда сборная Бразилии стала чемпионом мира в 2002 году. Мы признаем, что то утверждение не соответствовало действительности. Мы приносим извинения Карлосу за клевету и выплатим ему компенсацию за моральный ущерб", - говорится в заявлении Daily Mail.

Напомним, в июне 2017 ARD показывал фильм, в котором Зеппельт вместе с коллегами проводит расследование и пытается выявить случаи применения допинга в бразильском футболе. Зеппельт нашел в Бразилии врача Жулио Алвеса, который якобы давал запрещенные препараты Карлосу.

Роберто Карлос: "Категорически отвергаю безответственные обвинения ARD"