Министр спорта Канады: "Мы проводили соревнования ФИФА и способны принять ЧМ-2026"

Министр спорта Канады Карла Куолтроу отметила, что ее страна хорошо зарекомендовала себя в качестве хозяйки соревнований ФИФА. По ее словам, Канада способна провести чемпионат мира в 2026 году.

- Канада, безусловно, зарекомендовала себя в качестве страны, которая приняла много соревнований ФИФА, включая недавний чемпионат мира по футболу среди женщин в 2015 году, - приводит ТАСС слова Куолтроу. - Наша страна всегда заинтересована в проведении различных спортивных состязаний, так как они не только способствуют популяризации спорта и позитивно влияют на экономику страны, но и демонстрируют, что Канада является одной из ведущих спортивных держав мира.

Напомним, в понедельник США, Мексика и Канада подали в ФИФА совместную заявку на проведение ЧМ-2026. Предполагается, что 60 матчей турнира примут США, еще по 10 достанутся Мексике и Канаде. Хозяин турнира будет определен в мае 2020 года.