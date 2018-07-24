Михаил Дегтярев: "В закон о въезде болельщиков с Fan ID нельзя вписать родственников"

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев подчеркнул, что упрощение порядка въезда в Россию семьям болельщиков с Fan ID не может быть внесено в качестве поправки в законопроект. Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика Fan ID. На родственников этот закон не распространяется.

- Это обсуждалось, однако мы правим временный закон, дающий возможность болельщикам без виз въехать в Россию, - цитирует "Р-Спорт" Дегтярева. - Мы его просто продлили до 31 декабря, в него вписать родственников, у которых нет паспортов болельщиков, не получается, потому что это временная норма именно для болельщиков.

Глава думского комитета отметил, что посещение РФ родственниками обладателей паспортов болельщиков регулируется законом о порядке въезда и выезда в Россию и подзаконными актами. Он также выразил уверенность в том, что МИД в "своих циркулярах теоретически" может дать рекомендации по облегчению возможности получения виз родственникам болельщиков.

- Это на усмотрение именно МИД и главы государства, - добавил Дегтярев.