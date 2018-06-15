Марокко поборется за проведение ЧМ-2030

Марокко будет претендовать на проведение чемпионата мира в 2030 году, заявил представитель страны на следующий день после того, как совместная заявка США, Мексики и Канады выиграла право провести мировое первенство в 2026 году.

- Марокко подготовит заявку на проведение турнира 2030 года, – цитирует ESPN пресс-секретаря Мустафу Эль Хальфи.

Также он добавил, что Марокко будет реализовывать проекты, включенные в заявку 2026 года, несмотря на поражение.

Напомним, Марокко уже 5 раз безуспешно претендовало на проведение чемпионатов мира.

США, Мексика и Канада победили. Они примут ЧМ-2026