Марокко хочет принять у себя чемпионат мира-2026

Министр промышленности Марокко Мулай Хафид Элалами обратился в ФИФА от имени короля Мохамеда VI с предложением провести чемпионат мира 2026 года, информирует AS. Марокканцы готовы подать совместную заявку на проведение мундиаля вместе с испанцами. Отметим, что такое решение будет противоречить принятой политике смены континентов.

Марокко и раньше подавало заявки – в 1994, 1998, 2006 и 2010 годах они были неудачными. Напомним, чемпионат мира-2026 может пройти в США, Канаде и Мексике, которые подали совместную заявку.