14:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Марадона поддержал инициативу об увеличении числа стран - участниц чемпионата мира

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поддержал идею расширить число стран - участниц финальной стадии чемпионатов мира до 48 команд. Во вторник Совет ФИФА в штаб-квартире организации в Цюрихе рассмотрит соответствующее предложение. В случае положительного решения нововведение вступит в силу на мировом первенстве 2026 года.                                                            

- Это фантастическая идея, и я рад, что ФИФА выступила с такой инициативой, - приводит ТАСС слова Марадоны.

Решения об изменении формата проведения турнира будут приниматься в марте 2017 года. В частности, этой весной будет обсуждаться вопрос о количестве команд от каждого континента. Также ожидается, что в финальной стадии турниров команды будут разделены на 16 групп, по 3 национальные сборные в каждой.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3927449

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