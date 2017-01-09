Марадона поддержал инициативу об увеличении числа стран - участниц чемпионата мира

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поддержал идею расширить число стран - участниц финальной стадии чемпионатов мира до 48 команд. Во вторник Совет ФИФА в штаб-квартире организации в Цюрихе рассмотрит соответствующее предложение. В случае положительного решения нововведение вступит в силу на мировом первенстве 2026 года.

- Это фантастическая идея, и я рад, что ФИФА выступила с такой инициативой, - приводит ТАСС слова Марадоны.

Решения об изменении формата проведения турнира будут приниматься в марте 2017 года. В частности, этой весной будет обсуждаться вопрос о количестве команд от каждого континента. Также ожидается, что в финальной стадии турниров команды будут разделены на 16 групп, по 3 национальные сборные в каждой.



