Марадона поддержал идею об увеличении числа участников ЧМ до 48 сборных

Легендарный аргентинец Диего Марадона поддержал идею главы ФИФА Джанни Инфантино, который хочет увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира до 48. По его словам, такие турниры теряют в зрелищности из-за отсутствия ряда сборных.

– В ближайшее время у меня будет разговор с Инфантино, – цитирует AFP Марадону. – Мы обсудим это. Но я положительно отношусь к такой идее. Посмотрите, в последних стыковых матчах столкнулись Криштиану Роналду и Ибрагимович. Несправедливо по отношению к болельщикам не увидеть одного из них на крупном турнире. Сотрудничество с ФИФА? Я к этому готов, но только если смогу что-то изменить. В противном случае мне это не нужно.