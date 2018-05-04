Кубок мира привезли в Новосибирск

Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Новосибирск в рамках тура трофея по разным странам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачево. Это вторая после Владивостока остановка кубка в России.

Трофей начал свое путешествие в январе из столицы Шри-Ланки Коломбо, после чего его увидели жители более чем 50 стран.

В Новосибирске кубок пробудет три дня, а 5 и 6 мая его покажут на Михайловской набережной.

– Все желающие смогут увидеть легендарный трофей собственными глазами и сделать с ним памятную фотографию, – сообщила мэрия Новосибирска. – У посетителей также будет возможность принять участие в развлекательной программе и почувствовать праздничную атмосферу ожидания самого масштабного футбольного события в мире.

Следующими остановками трофея станут Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

Отметим, что впервые подобный тур прошел перед мировым первенством в Германии в 2006 году.