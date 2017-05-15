Глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу заявил, что Корея, КНДР, Китай и Япония могут совместно провести ЧМ-2030. По его словам, КНДР может присоединиться к проекту, когда все его детали буду улажены между другими участниками.

- Если Южная и Северная Кореи, Китай и Япония подробно обсудят этот вопрос, думаю, будет хорошая возможность совместно провести ЧМ-2030, - приводит ТАСС слова Чун Мун Гу. - Если Южная Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для остальных потенциальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия. У нас очень привлекательный футбольный рынок.

Напомним, ЧМ-2018 состоится в России, а ЧМ-2022 примет Катар. Хозяин ЧМ-2026, на котором впервые сыграют 48 команд, будет определен в 2019 году.