11:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Клубы Европы против увеличения количества участников чемпионата мира

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Ассоциация европейских клубов выступает против увеличения количества участников чемпионата мира, которое предлагает президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба организации. Такое нововведение может вступить в силу с ЧМ-2026, если будет поддержано советом ФИФА. В таком случае число финалистов с 32 вырастет до 40 или 48.

Председатель ЕСА Карл-Хайнц Румменигге направил в адрес Инфантино письмо, в котором указал, что ФИФА должна заботиться о спортивной составляющей футбола, а не думать о его коммерциализации. В интересах игроков и болельщиков он призвал не проводить реформы турнира.

"Мы должны снова сфокусироваться на спорте, - приводит сайт Ассоциации европейских клубов слова Румменигге, который обеспокоен и без того большой нагрузкой на игроков из-за большого числа матчей. - Политика и коммерция не должны быть единственным приоритетом в футболе. В интересах болельщиков и игроков мы призываем ФИФА не увеличивать число участников чемпионата мира".

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