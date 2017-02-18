Китай будет претендовать на проведение чемпионата мира в 2030 или 2034 году

Сенатор КНР Чжай Чжихай отметил, что Китай намерен подать заявку на проведение чемпионата мира в 2030 или 2034 году. Напомним, что пока не определены хозяева чемпионатов мира начиная с 2026 года.

– Чтобы подать заявку на проведение чемпионата мира, нужно соответствовать уровню мундиаля, – цитирует "Р-Спорт" Чжихая. – Необходимо подтянуться до этого уровня, поскольку если мы будем подавать заявку, то будем рассчитывать на победу. Хотим участвовать, только чтобы наша заявка выиграла. Так что самое раннее – это 2030 - 2034-е годы.

Конечно, в этот раз Китай вряд ли приедет в Россию, потому что так сложилось, что не подготовились достаточным образом. Не готова на 100% команда. Но футбол развивается. Надеемся, что удастся выйти в финальную часть чемпионата мира.