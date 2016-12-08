15:33 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Инфантино заверил, что увеличение количества команд не повлияет на сроки проведения чемпионата мира

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уверен, что увеличение количества команд - участниц финальной стадии чемпионата мира не повлияет на сроки проведения турнира.

 
Джанни ИНФАНТИНО.Роковое число Инфантино: даешь 48 сборных на ЧМ!

Ранее сообщалось, что глава организации планирует видоизменить формат ЧМ с 2026 года, после чего количество команд возрастет с 32 до 48. При этом все коллективы, которые отберутся на мировое первенство, будут поделены на 16 групп.

- Очевидно, что новый формат проведения может быть реализован в течение 32 дней, - приводит Reuters слова Инфантино. – Для него потребуется такое же количество стадионов, что и сейчас, – 12. Это говорит об отсутствии дополнительных трудностей для команд. Это не повлияет и на клубы, зато дает большой потенциал для развития футбола.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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lexxxus

электорат начал набирать

16:54

qm65883e

нафига столько команд? может сразу сделать чтоб играли все страны мира в течении года и вообще не париться)))

16:52

shpasic

придётся только лишь каждый день играть.

15:51

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