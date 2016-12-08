Инфантино заверил, что увеличение количества команд не повлияет на сроки проведения чемпионата мира

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уверен, что увеличение количества команд - участниц финальной стадии чемпионата мира не повлияет на сроки проведения турнира.

Ранее сообщалось, что глава организации планирует видоизменить формат ЧМ с 2026 года, после чего количество команд возрастет с 32 до 48. При этом все коллективы, которые отберутся на мировое первенство, будут поделены на 16 групп.

- Очевидно, что новый формат проведения может быть реализован в течение 32 дней, - приводит Reuters слова Инфантино. – Для него потребуется такое же количество стадионов, что и сейчас, – 12. Это говорит об отсутствии дополнительных трудностей для команд. Это не повлияет и на клубы, зато дает большой потенциал для развития футбола.