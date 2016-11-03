Инфантино хочет ввести дополнительный раунд плей-офф перед чемпионатами мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино пояснил, как именно он видит реформу формата проведения чемпионатов мира. Ранее он отметил, что в финальной части турнира с 2026 года могут принять участие уже 48 команд.

– На самом деле, в итоге мы увидим те же самые 32 команды, – цитирует Reuters Инфантино. – Но с дополнительным раундом плей-офф. Там можно будет увидеть сборные из самых разных конфедераций. И только 32 лучшие сборные окажутся в группах. Обычный отбор заканчивается в ноябре. Но мы можем проводить этот дополнительный раунд вплоть до июня. Это взбудоражит интерес к турниру. Это привлечет внимание телевещателей, спонсоров. Все активизируются.

Предполагается, что 16 сборных будут автоматически проходить в групповой этап, а еще 16 определятся в ходе дополнительного раунда плей-офф.