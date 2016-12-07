Инфантино хочет проводить чемпионат мира с 48 командами, поделенными на 16 групп

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует видоизменить формат чемпионата мира с 2026 года, после чего участниками турнира станут 48 команд. При этом все коллективы, которые отберутся на мировое первенство, будут поделены на 16 групп, сообщает AFP.
Свое предложение Инфантино представит во время совета ФИФА, который пройдет в Цюрихе 9 - 10 января.
grey174
Остап Бендер в сравнении с Инфантино - младенец!!!!
21:23
Знаток1964
а зачем мелочиться полумерами......давайте сразу чемпионат с 64 командами играть а лучше 128......Зрелища ...Море будет......забудете про национальные первенства......которые скоро никому не нужны будут
21:18
)V(ax
V0VaN, слишком много проходных игр, если одна из четырех будет выходить.
21:15
Andrew McAfferty
Проблема групп с 3-мя участниками в том, что в каждом туре одна команда будет отдыхать. И та, что будет играть в 1-м и 3-м туре, получит недельный цикл и преимущество в физическом отношении перед двумя другими. В группах из 4-х команд все находятся в равных условиях, так как играют в одном ритме.
21:11
V0VaN
Если брать за основу 48 команд (16 групп по 3 команды), то чтобы не было проходных матчей - нужно чтобы дальше выходило по 1 команде из группы. итого 16 команд, а вот эти 16 команд поделить на 4 группы по 4 команды... самые сливки мирового футбола, по 1 (!) дальше.. 1/2, финал Финалисты проведут столько же игр, что и сейчас, зато: 1) больше разнообразных команд попадает с отбора 2) команды жёстко отсеиваются, образуя топ-16 3) в топ-16 наслаждаемся суперфутболом и супербитвой за 1 место в группах и реально лучшие в мире 4 сборные в полуфиналах... никаких домашний "сенсаций" типа южных корей)))
20:48
jаhlexx
Куда интереснее было бы поделить ФИФА на дивизионы как в хоккее. В ИИХФ 5 дивизионов, наверх выходят те кто покрепче, вылетают днища. Можно будет забыть о матчах Германия - Гибралтар, равные будут играть с равными, карлики с карликами.
20:39
thearistarx
aravir тогда твоё мнение никому не интересно. сиди у телевизора дальше, на футбольный сайт не лезь
20:38
aravir
Бред да и только. Футбольные функционеры уже не знают, как денег по-больше выжать из лохов. Для меня футбол никогда не был на уровне фанатизма. Смотрю его иногда по телевизору. Только лохи могут ехать хрен знает куда, чтобы смотреть как его любимые бездари в очередной раз опозорятся.
20:33
Dzik
да вообще сразу поделить все страны мира на много групп по 4 или 8 команд и играть круглый год, первые места потом собираются у кого-то и играют на выбывание до финала)
20:25
ereke
Думаю выходить будет одна команда в 1/8 финала. ЧМ будет проходить быстрее чем сейчас
20:25
CanagliaVova
Почему нет? Можно отказаться от отборочного турнира и растянуть чемпионат на два года, за это время постепенно добираясь до его финала :-D
20:23
delacrua
так объединять. польша-украина явный пример. выход найти можно. интерес к футболу только вырастет. третий матч в группе где германия та же да, так вот немцы выйдут полурезервным составом на 3 матч в группе держа в мыслях 1/8. а когда 2 матча в группе и далее плей офф. очевидно, что проходных матчей не будет! все будут биться как исладния.
20:22
Патриот Сибири
Нужно играть 200 командами, поделенными на 100 групп. Вот тогда будет весело.
20:21
jаhlexx
Тут дело не в проходных матчах, а в том что большинство стран мира чисто технически не смогут принять у себя такую ораву команд и фанатов
20:17
delacrua
ну, в принципе есть изюминка. 3 матча в группе и выход в 1/8. либо 2 матча в группе и выход в 1/16. кол-во матчей то же самое. интерес и мотивация выше! гениально!
20:15
Gektor
а еще 48 делится на 48 на 24 на 12 и т.д.
20:14
Пёс
чёт он мелочится, 128 команд, 32 группы по 4 команды, и продолжительность турнира полгода
20:13
shpasic
блин, даже при 48 командах сборная из нефутбольной страны с 55 места рейтинга на ЧМ не попадёт.
20:09
Красно синий
Дегенерат гейропейский.
20:09
Owck
Видимо - 16 групп по 3 сборные, 2 игры в группе для каждой, выходят 2 из 3х, далее 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3м, финал.
20:06
Нефан
32 - потолок. При 24 много проходных матчей, а 48 - это клоунада. Правда, по рейтингу мы и на клоунаду не попадаем...
20:03
детлеф
лига мира какая-то получится.
19:58