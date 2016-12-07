Инфантино хочет проводить чемпионат мира с 48 командами, поделенными на 16 групп

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует видоизменить формат чемпионата мира с 2026 года, после чего участниками турнира станут 48 команд. При этом все коллективы, которые отберутся на мировое первенство, будут поделены на 16 групп, сообщает AFP.

Свое предложение Инфантино представит во время совета ФИФА, который пройдет в Цюрихе 9 - 10 января.