Инфантино хочет избавиться от ничьих в групповом турнире чемпионатов мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует изменить регламент проведения матчей группового турнира финальных частей чемпионатов мира. Как сообщает AFP, Инфантино предлагает избавиться от ничейных исходов на групповой стадии. По его мнению, если матч в основное время завершается вничью, то можно провести серию пенальти. Это должно исключить ситуации, когда на поздних стадиях группового турнира обе сборные устраивает ничья.

Ранее Инфантино предложил увеличить число участников чемпионатов мира до 48.