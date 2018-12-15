Игроки сборной СССР 1966 года получили копии малых бронзовых наград ЧМ

Союз ветеранов футбола России поощрил игроков сборной СССР, ставшей четвертой на чемпионате мира 1966 года, но не получивших малые бронзовые медали турнира из-за регламента, по которому обладателями наград стали лишь 11 футболистов стартового состава. Копии медалей, изготовленные Союзом ветеранов футбола России с награды Владимира Пономарева, получили Анзор Кавазашвили, Валентин Афонин, Эдуард Маркаров, Георгий Сичинава, Виктор Гетманов, Алексей Корнеев (оба - посмертно).

Церемония состоялась на торжественном вечере в честь 25-летия Союза ветеранов футбола России.

-Душа разрывается от радости! - сказал Анзор Кавазашвили, игравший на позиции вратаря. Он также напомнил, что 12 лет назад копии золотых медалей чемпионата Европы 1960 года получили советские футболисты, находившиеся в запасе сборной СССР на том турнире.

Сборная СССР на групповом турнире ЧМ-1966 обыграла команды КНДР (3:0), Италии (1:0) и Чили (2:1), а в четвертьфинале - команду Венгрии (2:1). В полуфинале советские футболисты уступили немцам (1:2), а в матче за третье место - португальцам (1:2). (Илья Андреев)

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