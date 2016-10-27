Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин после тестового матча на стадионе "Крестовский" между командой генподрядчика и сборной строителей Санкт-Петербурга подчеркнул, что объект будет сдан в срок, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Мы пока не в полном объеме включили освещение, – отметил Албин. – Только 20 ноября перейдем на постоянную схему электроснабжения. Но я еще раз хочу подчеркнуть: объект будет сдан в срок. Конечно, работы еще много: в ближайшее время на четыре дня раскроем кровлю, чтобы закончить работу на ней – будем для этого ловить погоду. Надо закончить слаботочку, электроснабжение, теплоснабжение, вентиляцию, завершить отделочные работы, установить спортивное и медицинское оборудование. Но настанет день, когда Петербург и Россия будут гордиться этим стадионом.