Хозяин ЧМ-2026 может быть определен на конгрессе в Москве

Место проведения чемпионата мира-2026 может быть определено на 68-м конгрессе ФИФА, который пройдет в Москве 12-13 июня 2018 года перед началом ЧМ-2018, сообщает официальный сайт организации.

Заявки могут подать только страны Африки, Океании, Южной Америки и КОНКАКАФ, поскольку действует принцип ротации, по которому одна конфедерация не может проводить турниры чаще, чем раз в 12 лет.

Заявки должны быть поданы до 11 августа 2017 года. Если выбор хозяина не будет сделан, то за право побороться за ЧМ-2026 смогут Европа и Азия. Тогда решение будет принято на конгрессе в 2020 году.

Ранее намерение подать совместную заявку на ЧМ-2026 высказали Канада, США и Мексика. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Сегодня ФИФА утвердила порядок распределения путевок на чемпионат мира между конфедерациями.