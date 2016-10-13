14:18 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Ханс-Йоахим Ватцке: "Потом ФИФА захочет видеть 84 сборных на чемпионатах мира?"

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Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке раскритиковал идею президента ФИФА Джанни Инфантино об увеличении числа участников финальных турниров чемпионатов мира. Глава организации хочет, чтобы на этой стадии выступили 48 сборных.

– Я категорически против, – цитирует Reuters Ватцке. – Это безумие. Чемпионат мира – это важнейший турнир, над ним не стоит экспериментировать. Игроки и так постоянно под давлением. Для ФИФА это ничего не значит, но клубы будут бороться с этой идеей. Что дальше? Следующий президент предложит допускать 84 сборные на чемпионаты мира? Это сумасшествие.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Сделают, к примеру,48. Шестнадцать команд должны пройти отбор,месяц готовиться к турниру,приехать и сыграть только один матч?! ФИФА насчитывает более 200 стран.Каждая имеет право голоса.На голос федерации футбола Германии найдётся два голоса от Тонга и Папуа Новой Гвинеи.В результате, руководить организацией выбирают мошенника Инфантино.Соответственно,чему удивляться новым бредовым инициативам?!

15:26

a250179

48*2=96

14:59

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