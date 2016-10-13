Ханс-Йоахим Ватцке: "Потом ФИФА захочет видеть 84 сборных на чемпионатах мира?"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке раскритиковал идею президента ФИФА Джанни Инфантино об увеличении числа участников финальных турниров чемпионатов мира. Глава организации хочет, чтобы на этой стадии выступили 48 сборных.

– Я категорически против, – цитирует Reuters Ватцке. – Это безумие. Чемпионат мира – это важнейший турнир, над ним не стоит экспериментировать. Игроки и так постоянно под давлением. Для ФИФА это ничего не значит, но клубы будут бороться с этой идеей. Что дальше? Следующий президент предложит допускать 84 сборные на чемпионаты мира? Это сумасшествие.