Хаммам подтвердил получение денег от Германии после выборов чемпионата мира-2006

Бывший вице-президент ФИФА Мохаммед бин Хаммам признал, что получил от оргкомитета чемпионата мира-2006, который проходил в Германии, 6,7 миллиона евро. Он отметил, что это не было связано с процедурой выборов.

- Да, 6,7 миллиона евро поступили на мой счет, - цитирует Deutsche Welle бин Хаммама. - Но я хотел бы знать, почему Германии было необходимо дать мне взятку за то, что они уже получили?

Имеет ли этот платеж отношение к выбору Германии страной-организатором турнира? Я не знаю. Нет, конечно, я знаю, но, простите меня, только вы интересуетесь этим, больше никто.