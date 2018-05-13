Глава КОНМЕБОЛ: "ЧМ-2030 должен пройти в Южной Америке"

Переизбранный глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес рассчитывает, что ЧМ-2030 пройдет в Южной Америке. По его словам, это будет символично, поскольку первый турнир прошел в 1930 году в Уругвае.

– Я убежден, что родина футбола – Южная Америка, – цитирует AFP Домингеса. – Важно не забывать историю. Чемпионат мира впервые провели здесь. Турнир в 2030 году можно провести в Аргентине, Уругвае и Парагвае. Не думаю, что препятствием этому станет то, что ЧМ-2026 могут провести США, Канада и Мексика. Ведь это другая конфедерация.