Генсек ФИФА - о ЧМ-2018: "Мы готовимся к величайшему шоу на планете"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура перед началом семинара тренеров стран-участниц чемпионата мира-2018 в России отметила, что уверена в высокой организации турнира, передает из Сочи спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Чтобы создать сильную команду, необходимо много трудиться, и не только в том, что касается спорта. Тысячи болельщиков во всем мире будут наблюдать за играми чемпионата мира. Мы знаем, что можем добиться успеха, когда все совпадет: телевидение, медицина, транспорт и происходящее на поле. ФИФА и правительство Российской Федерации делают все, чтобы участникам предоставили лучшие условия. Об этом будем говорить на семинаре.

Грандиозный момент приближается, мы готовимся к величайшему шоу на планете. Россия – дом этого чемпионата мира, - сказала Самура.