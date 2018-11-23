Football Leaks: в ФИФА не хотели, чтобы Макларен проводил расследования в российском футболе

ФИФА намеренно не обращала внимания на информацию о возможном применении допинга в российском футболе, утверждает Der Spiegel со ссылкой на сайт расследований Football Leaks. Это делалось для того, чтобы не омрачать ситуацию перед чемпионатом мира-2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.

В ФИФА не захотели, чтобы независимый эксперт Ричард Макларен проводил расследование, касающееся возможного употребления допинга российскими футболистами, в преддверии этого турнира. После длительной переписки представителя ФИФА с Маклареном в международной организации решили, что "никакой дополнительной внешней помощи не потребуется".

ВАДА согласилась с ФИФА: в сборной России нет допинга