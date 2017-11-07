ФИФА сообщила о требованиях к странам-претендентам на проведение ЧМ-2026

ФИФА опубликовала список требований к странам, которые претендуют на проведение чемпионата мира 2026 года. Прием заявок на проведение мундиаля завершится 16 марта 2018 года. На данный момент организация получила только одну официальную заявку - от Федераций футбола Канады, Мексики и США, которые хотят провести соревнования совместно.

13 июня 2018 года конгресс ФИФА проведет голосование по выбору страны-хозяйки ЧМ-2026. Если решения не будет принято, то организация объявит о дополнительном приеме заявок. В таком случае в мае 2020 года будет объявлено окончательное решение о месте проведения мирового первенства.

Напомним, что чемпионат мира-2026 станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.