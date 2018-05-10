ФИФА разрешит четырем территориям США участвовать в выборах места проведения ЧМ-2026

ФИФА разрешит четырем неинкорпорированным территориям США участвовать в голосовании на выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2026, сообщает АР. На турнир претендуют две заявки - Марокко и совместная от США, Мексики и Канады. Эти страны голосовать не будут.

Ранее власти Марокко заявили, что участие Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов в выборах может стать конфликтом интересов. В ФИФА заявили, что не может лишать права голосовать федерации из-за политического статуса.