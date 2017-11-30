ФИФА получила два заявочных соглашения на проведение чемпионата мира-2026, информирует официальный сайт организации. При этом страны, подавшие данные соглашения, не называются.

Подача заявок на проведение турнира завершится в марте 2018 года. В мае конгресс ФИФА утвердил предложение о выборе хозяина чемпионата мира-2026 на конгрессе в Москве, который пройдет в июне 2018 года.

В апреле федерации США, Канады и Мексики объявили о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира-2026. В турнире впервые примут участие 48 команд. Кроме того, о намерении подать заявку на проведение турнира в Марокко сообщала местная федерация футбола.