ФИФА хочет проводить "Финал восьми" среди сборных каждые два года

ФИФА разрабатывает проект проведения дополнительного чемпионата мира, в котором будут участвовать всего восемь сборных. Как сообщает L’Equipe, в турнир, который планируется запустить в 2021 году, будет проводиться каждые два года. Этот своеобразный "Финал восьми" должен проходить в октябре или ноябре.

По данным источника, группа инвесторов, которая пока не раскрывается, готова вложить 25 миллиардов долларов на приобретение прав на семь таких турниров в течение 12 лет. Создание "Финала восьми" должно привести к исчезновению Кубка конфедераций, который проводится за год до чемпионата мира.