ФАС получила жалобу на выбор поставщика для строительства стадиона на Крестовском острове

Заместитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Рачик Петросян заявил, что были получены жалобы на якобы неправомерный выбор заказчиком поставщика на завершение строительства входной группы с контролем доступа на стадионе на Крестовском острове. Заявители указывают на неправомерный, по их мнению, выбор заказчиком способа определения поставщика.

- С учетом поступивших обращений ФАС направила запросы в адрес заказчика и Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга в целях всестороннего рассмотрения обращений и проверки изложенных в них доводов, – цитирует ТАСС Петросяна.