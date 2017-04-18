19:36 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

ФАС получила жалобу на выбор поставщика для строительства стадиона на Крестовском острове

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Заместитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Рачик Петросян заявил, что были получены жалобы на якобы неправомерный выбор заказчиком поставщика на завершение строительства входной группы с контролем доступа на стадионе на Крестовском острове. Заявители указывают на неправомерный, по их мнению, выбор заказчиком способа определения поставщика.

- С учетом поступивших обращений ФАС направила запросы в адрес заказчика и Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга в целях всестороннего рассмотрения обращений и проверки изложенных в них доводов, – цитирует ТАСС Петросяна.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4191853

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Всех посадить и расстрелять.

19:50

Raildo

да как вам не стыдно продолжать распил бабла на объект, ставший памятником коррупции. Там уж со всех сторон наблюдают

19:48

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