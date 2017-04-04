Европейские сборные будут разведены по группам на ЧМ-2026

Член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Франтишек Лауринец сообщил, что европейские сборные не смогут сыграть между собой на групповой стадии чемпионата мира-2026. Всего же на турнире выступят 16 команд из Европы. Напомним, что в финальной части ЧМ-2026 сыграют 48 сборных.

- Мы обсуждали формат чемпионата мира 2026 года, - цитирует ТАСС Лауринеца. - Европейские сборные не сыграют между собой на групповом этапе, они будут распределены по одной в каждой из 16 групп. Это решение должно быть утверждено конгрессом ФИФА в мае, совет ФИФА уже одобрил такое распределение команд.