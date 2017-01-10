Европейская ассоциация клубов против расширения числа участников чемпионата мира

Европейская ассоциация клубов (ECA) выступила против расширения числа участников чемпионатов мира до 48 сборных. Ранее резкий протест этому решению ФИФА выразили представители испанской лиги.

– ЕСА напоминает, что не поддерживает расширение числа участников чемпионатов мира, – говорится в заявлении на официальном сайте организации. – Мы не видим достоинств, которые есть у реформы нынешнего формата проведения турнира, которая доказала, что является оптимальной. Сомнительна актуальность такого важного решения без участия всех заинтересованных сторон, которых коснутся эти перемены. Решение было принято по политическим причинам, а не по спортивным. Сожалеем, что ФИФА поддалась политическому давлению. Мы изучим те последствия, которые вызовет это решение.