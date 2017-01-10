15:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Европейская ассоциация клубов против расширения числа участников чемпионата мира

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Европейская ассоциация клубов (ECA) выступила против расширения числа участников чемпионатов мира до 48 сборных. Ранее резкий протест этому решению ФИФА выразили представители испанской лиги.

– ЕСА напоминает, что не поддерживает расширение числа участников чемпионатов мира, – говорится в заявлении на официальном сайте организации. – Мы не видим достоинств, которые есть у реформы нынешнего формата проведения турнира, которая доказала, что является оптимальной. Сомнительна актуальность такого важного решения без участия всех заинтересованных сторон, которых коснутся эти перемены. Решение было принято по политическим причинам, а не по спортивным. Сожалеем, что ФИФА поддалась политическому давлению. Мы изучим те последствия, которые вызовет это решение.

 

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