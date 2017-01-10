Егор Титов: "Теперь слабых команд на чемпионате мира станет больше"

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов негативно относится к увеличению числа команд-участниц в финальной стадии чемпионата мира. По словам экс-хавбка, теперь на мировом первенстве будет больше слабых команд.
Ранее Совет ФИФА единогласно проголосовал за расширение числа участников чемпионата мира до 48 команд. Уже на турнире в 2026 году сборные будут поделены на 16 групп по 3 команды.
- Мое отношение к данному решению негативное, - сказал Титов. - На чемпионате мира играют практически лучшие, достаточно команд, которые достойно представляют свой континент. Но есть и откровенно слабые, что мы и видели на турнире в Бразилии, где были проходные матчи. Теперь их станет больше. С точки зрения зрелища я бы оспорил решение ФИФА, качественного футбола станет меньше.
- Зато будет финансовая выгода.
- В этом плане, да. Скорее, для этого и вносятся изменения. (Сергей АСТАХОВ)
48 команд на чемпионате мира: ФИФА точно в плюсе. А футбол? //
Чемпионат мира-48 //
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Совет ФИФА одобрил расширение ЧМ до 48 участников
Проба положительна
Егорка!! Радоваться нужно!! Ведь слабее России на последнем топ-турнире не было!! Теперь будут)
14:31
ntsg62
Егорушка-горюшко ты наше,радуйся,хоть твои дети имеют шанс попасть туда и выйти в 1/64!!Мля,как будто Россия в пятерке ФИФА!!!
14:30
СЕРЖАНТ76
ну если и при 48 командах Россия пролетит мимо, тогда не знаю что и сказать.
14:23