14:11 | Футбол — Чемпионат мира

Джанни Инфантино: "Я наслаждался чемпионатом мира в России"

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Президент ФИФА  Джанни Инфантино признался, что ему понравилась организация чемпионата мира-2018. Он также добавил, что наслаждался этим турниром. 

Чемпионат мира был великолепным, - приводит РИА Новости слова Инфантино. - Мы показали новую страну - Россию, какой мы ее не знали. У нас не было никаких инцидентов, никаких проблем. Я наслаждался этим чемпионатом мира, в том числе дождем на церемонии вручения Кубка мира, я наслаждался, как ребенок.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

Все о чемпионате мира - здесь

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180923/1142395134.html

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