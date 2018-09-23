Джанни Инфантино: "Я наслаждался чемпионатом мира в России"

Президент ФИФА Джанни Инфантино признался, что ему понравилась организация чемпионата мира-2018. Он также добавил, что наслаждался этим турниром.

- Чемпионат мира был великолепным, - приводит РИА Новости слова Инфантино. - Мы показали новую страну - Россию, какой мы ее не знали. У нас не было никаких инцидентов, никаких проблем. Я наслаждался этим чемпионатом мира, в том числе дождем на церемонии вручения Кубка мира, я наслаждался, как ребенок.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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