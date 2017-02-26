Джанни Инфантино: "Впереди много работы, ФИФА в самом начале пути"

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация находится лишь в начале пути развития футбола, однако уже начинает добиваться определенных результатов. Ранее глава ФИФА в открытом письме заявил, что для организации финансовая составляющая не является главной в вопросе расширения участников чемпионатов мира.

– Да, впереди еще много работы, – цитирует сайт ФИФА Инфантино. – Мы пока в самом начале пути. Нам удалось задать общий вектор – не мой личный, но тот, который, я уверен, позволит ФИФА успешно осуществлять свою деятельность на протяжении многих лет. У нас позади непростой период, поэтому новое руководство федерации должно было не просто решать сиюминутные задачи, но и работать на перспективу.

Став президентом ФИФА, я просто обязан был предложить выход из создавшегося положения. А реализацией этой стратегии, которую я определяю при поддержке Совета ФИФА, занимается генеральный секретариат федерации. Возьмем, допустим, развитие футбола: на конгрессе ФИФА в мае прошлого года я представил общую схему изменений в финансировании ассоциаций, входящих в организацию. Это крайне важные и очень конкретные меры, которые помогут нам сосредоточить свои усилия на том, чем ФИФА должна заниматься в первую очередь – на развитии футбола. Инвестиции стали больше и используются эффективнее, с гораздо более строгим контролем. У нас теперь прозрачная организация с распределением власти, мы ориентируемся исключительно на футболе. Только так мы сможем достичь того, чего хотим.