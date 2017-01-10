17:32 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Джанни Инфантино: "Уверен, что ситуация со строительством стадиона в Санкт-Петербурге разрешится хорошо"

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Глава ФИФА Джанни Инфантино считает, что подготовка к чемпионату мира-2018 и Кубку конфедераций-2017 в России идет по плану. Он выразил уверенность, что ситуация со строительством стадиона в Санкт-Петербурге решится хорошо.

– Мы говорили по поводу чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017 в России, – сказал Инфантино на пресс-конференции. – Работа идет по плану, и российские власти делают все, чтобы успеть в срок. Что касается строительства стадионов, то есть некоторые напряженные моменты, но они бывают всегда. Я уверен, что ситуация разрешится хорошо, в том числе и со строительством стадиона в Санкт-Петербурге.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

не сомневайтесь! еще немного денег.. мелочи, всего 2 млрд деревянных...

18:14

kolyan-beckham

скоро... как раз через 2 млрд)))

18:07

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