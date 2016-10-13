Джанни Инфантино: "Совет ФИФА позитивно воспринял идею расширения чемпионата мира"

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что совет организации позитивно воспринял идею увеличения количества команд-участниц финальной стадии чемпионата мира. Заседание совета ФИФА состоялось в четверг в Цюрихе. Ранее Инфантино предложил расширить состав команд-участниц финальной части чемпионата мира 2026 года; сначала он говорил о необходимости увеличения их количества с 32 до 40 сборных, а затем – до 48. Окончательное решение по данному вопросу, как предполагается, будет принято в январе 2017 года.

– Совет ФИФА позитивно воспринял саму идею о расширении числа участников чемпионата мира, – цитирует ТАСС Инфантино. – У нас есть хороший пример от УЕФА, который расширил чемпионат Европы до 24 команд. Будет это 40 или 48 команд – определится только в январе. У нас не было какого-то голосования, исключительно обсуждение. Нам необходимо найти формат, который бы устроил все конфедерации.

Не думаю, что от этого потеряется качество. Вспомните хотя бы прошлый чемпионат мира, когда Италия и Англия не вышли из группы. Уровень футбола растет, и мы должны способствовать этому движения. При увеличении числа команд уровень турнира наоборот вырастет, потому что мы получим стадию плей-офф до группового этапа, это только повысит конкурентоспособность.