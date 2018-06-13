Джанни Инфантино: "Расследование по ФИФА не связано с совместной заявкой ЧМ-2026"

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможность завершения расследования американских правоохранительных органов в отношении ассоциации после победы совместной заявки Канады, Мексики и США в выборах страны-хозяйки ЧМ-2026.

– Расследование в отношении ФИФА – отдельный вопрос и не связано с ЧМ-2026, – заявил Инфантино. – Внутреннее расследование проведено. Мы передали все документы компетентным органам Швейцарии и США, которые помогают нам бороться с коррупцией, которой нет места в футболе. Мы провели много реформ в структуре управления. Что касается ситуации с Виталием Мутко​, в конечном счете он не вошел в исполком ФИФА. Никто не был снят – закончился мандат. Все нынешние руководители воспринимают свои обязанности серьезно. (Евгений БЕЛОУСОВ)