Джанни Инфантино: "Расширение ЧМ до 48 команд - это чисто футбольное решение"

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что изменение формата чемпионата мира связано со спортивными причинами, а не финансовыми. Во вторник исполком организации принял решение о расширении числа участников до 48 с 2026 года. Ранее сообщалось, что благодаря этому ФИФА сможет заработать на 500 миллионов евро больше, чем при формате с 32 командами.

- Это не связано с деньгами, - приводит ВВС слова Инфантино. - Наоборот, это чисто футбольное решение. Это историческое решение, которое знаменует футболу в 21 веке. Считаю, что реальное качество игры может вырасти. Многие страны будут иметь шансы на таком турнире, поэтому они будут полностью выкладываться против элитных команд.

Футбол изменился, стал более глобальным. Все рады успеху европейского футбола, но и за пределами Европы он должен развиваться. Претензии от клубов были по календарю и загруженности игроков. Мы выполнили их требования. Точно так же мы будем играть 32 дня и максимально семь матчей.