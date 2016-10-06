Джанни Инфантино прилетит в Россию с рабочим визитом 21 октября

Президент ФИФА Джанни Инфантино прилетит в Россию 21 октября. В планы главы организации входит встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным. По словам министра спорта РФ Виталия Мутко, одной из тем рабочей встречи будет обсуждение концепции чемпионата мира-2018.

– Комиссия ФИФА приезжала, докладывала, в том числе Игорю Шувалову (первый заместитель председателя правительства РФ, - Прим "СЭ"), – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – 21 октября прилетает Джанни Инфантино, будет встреча с президентом Владимиро Путиным. У нас есть концепция чемпионата мира 2018 года, и если кто-то хочет ее поменять, то не должен относиться к этому легко.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи турнира примут 12 городов (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург). Кроме того, в России с 17 июня по 2 июля 2017 года пройдет Кубок конфедераций (Казань, Сочи, Санкт-Петербург и Москва).