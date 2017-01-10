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Джанни Инфантино: "Окончательного решения по распределению мест на ЧМ еще нет"

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Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что окончательного решения по поводу распределения мест на чемпионате мира с 2026 года пока нет. Сегодня в Цюрихе на заседании совета ФИФА принято решение о расширении числа участников чемпионата мира до 48 команд.

– Пока решения по распределению мест нет. Его принимать пока не обязательно, время еще есть. Однако ФИФА постарается как можно быстрее решить эту проблему, – приводит официальный сайт ФИФА слова Инфантино. – Мы будем смотреть на разные факторы при распределении мест – на спортивную составляющую, на развитие. К примеру, в CAF всего на одну федерацию меньше, чем в УЕФА. Но если у Европы 13 представителей на ЧМ, то у Африки – всего пять. В любом случае, каждая конфедерация будет иметь больше представителей, чем есть сейчас.

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